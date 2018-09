Destiny 2 Forsaken: Video Recensione della nuova espansione I Rinnegati

Dopo mesi di attesa, finalmente Destiny 2: I Rinnegati ha fatto il suo debutto su PS4, Xbox One e PC, confermandosi la grande espansione in cui tutti i fan speravano. Un contenuto in grado di dare nuova linfa vitale all'endgame, con una delle migliori Incursioni mai create da Bungie.

Con I Rinnegati Bungie si riappropria finalmente della sua visione creativa sul progetto Destiny 2, riscrive tutti gli equilibri, valorizza le sue attività, scolpisce un avanzamento molto più soddisfacente. E nel contempo ci porta alla scoperta di due aree meravigliose, e introduce una modalità (Azzardo) che per il momento non accenna a perdere mordente. I Rinnegati è un contenuto che è stato capace di salvare Destiny 2 proprio mentre si trovava sull'orlo del baratro. La prova può dirsi superata da tutti i punti di vista: quantità, qualità, tenuta, stile, gameplay.

Se da un lato troviamo una nuova storyline avvincente e ben narrata, accompagnata da una regia sempre più convincente, dall'altro la nuova struttura dell'endgame garantisce un sistema di progressione più gratificante e soddisfacente, con la presenza di una nuova Incursione (Ultimo Desiderio) in grado di alzare l'asticella della complessità e della qualità.

In cima alla notizia trovate la nostra Video Anteprima di Destiny 2: I Rinnegati, in cui vi raccontiamo il nostro parere sull'espansione.