Destiny 2 Free to Play: orario di sblocco e contenuti della versione gratis

Non solo Ombre dal Profondo: questa sera alle 19:00 Bungie lancerà la nuova espansione di Destiny 2 oltre alla versione gratuita del gioco intitolata Una Nuova Luce. Ma quando verrà sbloccato Destiny 2 New Light e cosa includerà? Scopriamolo insieme.

Destiny 2 Free to Play sarà disponibile dalle 19:00 (ora italiana) di oggi, martedì primo ottobre, in contemporanea con l'arrivo dell'espansione Shadowkeep. I server sono ora in manutenzione e riapriranno solamente all'orario indicato, prima del quale non sarà possibile iniziare a giocare.

Destiny 2 Gratis

Quali sono i contenuti di Destiny 2 New Light? Una Nuova Luca darà accesso ad alcuni eventi, armi, armature e modalità di gioco, eccole svelate nel dettaglio:

Armi, armature e Imprese Esotiche Anno 1

Armi Esotiche e imprese Anno 2: Arbalesta, Pandemia Perfezionata, Malvagio Karma e Signore del Tuono

Azzardo, Verdetto e Azzardo Eccelso

Crogiolo

Forge dell'Armeria Nera

Serraglio

Cala la Notte (Assalti Anno 1)

Partite Private (Azzardo e Crogiolo)

Tutte le aree di pattuglia sbloccate, compresa la Luna

Assalti

Incursioni Anno 1 con possibilità di sbloccarne armi e armature

Stendardo di Ferro, Solstizio degli Eroi, Giorni Scarlatti e altri eventi

Ricordiamo infine che sempre a partire da oggi Destiny 2 abbandonerà Battle.net per trasferirsi sul marketplace di Valve, su Everyeye.it trovate la guida per importare i contenuti di Destiny 2 su Steam.