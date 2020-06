Destiny 2, il futuro dopo Oltre la Luce: già annunciate due nuove espansioni

Come promesso, questo pomeriggio Bungie ha annunciato Oltre la Luce, nuova espansione di Destiny 2 in uscita il 22 settembre su PlayStation 4, Xbox One X, PC e Google Stadia (e in futuro anche su PS5 e Xbox Series X) al prezzo di 39,99 euro.

Oltre la Luce darà il via all'Anno 4 e porterà i Guardiani su Europa, dove dovranno affrontare la nuova minaccia delle astronavi piramidali. Dalla loro avranno il nuovo potere della Stasi, che andrà ad affiancarsi a quelli Solare, del Vuoto e dell'Arco. Bungie, tuttavia, non s'è fermata qui, e ha anche fornito degli indizi su ciò che possiamo aspettarci nei prossimi anni.

Piuttosto che progettare il lancio di Destiny 3, la compagnia di Bellevue sta lavorando ad altre due espansioni per Destiny 2. S'intitoleranno The Witch Queen e Lightfall, e verranno lanciate rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Non sono state svelate altre informazioni, ma i giocatori di lunga data potranno trovare nelle key art - visionabili in apertura di notizia - qualche indizio sulle tematiche che verranno affrontate.

Bungie ha anche annunciato le edizioni speciali di Oltre la Luce e specificato che Destiny 2 verrà lanciato anche su PS5 e Xbox Series X, senza tuttavia fornire una data. I giocatori potranno trasferire gli acquisti, compresa l'espansione Oltre la Luce, sulle console di prossima generazione in maniera totalmente gratuita.