Destiny 2 e il futuro dopo Oltre la Luce: Bungie punta a evolvere il motore grafico

In una sessione di Domande e Risposte organizzata su Reddit, l'Engineering Manager di Bungie Chris Kosanovich ha confermato l'intenzione della software house americana di evolvere il motore grafico di Destiny 2 con le prossime espansioni.

Il dirigente di Bungie ha discusso di Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X (oltreché su PC e Google Stadia) per volgere lo sguardo al futuro dopo l'espansione Oltre la Luce e precisare che "per quanto riguarda il motore grafico, David Aldridge (il Director of Engineering di Bungie, ndr) potrebbe essere più specifico, ma posso dire che ogni engine ha i suoi punti di forza e di debolezza. Di certo non giudicherei il motore grafico di Destiny come 'arcaico' ed è ancora più certo il fatto che non vorrei proseguire lo sviluppo della serie di Destiny su nessun altro engine. Ovviamente ci sono dei processi di evoluzione che stiamo apportando per migliorare il nostro engine e far fronte a questa sorta di debito tecnologico".

Riallacciandosi sempre alle dichiarazioni di Aldridge, Kosanovich prosegue affermando che "non sono del tutto sicuro di cosa possiate intendere per 'nuovo motore grafico per i titoli futuri', ma abbiamo aggiornato il nostro engine da Destiny a Destiny 2 e continueremo a farlo nello sviluppo di D2. Non creeremo mai un motore completamente nuovo, ma qualsiasi gioco che realizzeremo noi di Bungie non dovrà avere necessariamente bisogno della tecnologia di Destiny se questa non avrà senso per i nostri prossimi videogiochi".

Dopo Oltre la Luce, l'universo a sviluppo continuo dello sparatutto sci-fi di Bungie crescerà ancora nel 2021 e nel 2022 con le future espansioni di Destiny 2 chiamate The Witch Queen e Lightfall.