Destiny 2 è giocabile su Xbox One per i membri Gold dal 7 al 10 giugno!

Microsoft ha annunciato che a partire da oggi (giovedì 7 giugno), e per tutta la durata del weekend, i membri abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno guidare gratuitamente Destiny 2 grazie all'iniziativa Free Play Days.

La prova gratuita dello sparatutto di Bungie e Activision inizia a partire dalle 18:00 (ora italiana) di oggi, giovedì 7 giugno, e si protrarrà fino a domenica 10 giugno alle ore 21:00. Per iniziare a giocare vi basta accedere allo store Xbox e andare nell'area dedicata ai membri Gold per scaricare il titolo.

Insieme all'iniziativa Free Play Days Microsoft ha annunciato anche speciali sconti per Destiny 2: fino al 67% di riduzione sul prezzo totale del gioco più il 35% di promozione sull'acquisto dell'Expansion Pass, che vi darà accesso ai due DLC intitolati La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica.

Pochi giorni fa i ragazzi di Bungie hanno anche svelato i piani per il supporto post lancio di Destiny 2 valido per la fine del 2018 e tutto il 2019, con l'annuncio relativo all'Anno 2 che sarà introdotto dall'espansione intitolata I Rinnegati. Tutte le informazioni sull'Annual Pass, sui contenuti e sui prezzi dei prossimi DLC sono incluse nei nostri approfondimenti.



Ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su Xbox One, PS4 e PC.