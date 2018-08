Destiny 2 giocato in diretta stasera da Giorno Gaming su Twitch alle 21:00

Nella giornata di oggi (giovedì 30 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà una nuova sessione di live gameplay dedicata a Destiny 2, in compagnia di Giorno Gaming. La trasmissione andrà in onda a partire dalle 21:00.

Per preparasi all'arrivo de I Rinnegati, la nuova espansione che il 4 settembre darà il via all'Anno 2 di Destiny 2, lo shooter di Bungie si è aggiornato da poco con la patch 2.0.0, introducendo numerosi cambiamenti alle armi e al sistema degli slot. Aumentati anche i danni inflitti dai colpi precisi, con l'obiettivo di diminuire il time-to-kill e di premiare i giocatori più abili nella mira.

A partire dalle 21:00 di stasera, dunque, Giorno Gaming giocherà in diretta con Destiny 2 sul nostro canale Twitch, analizzando in vostra compagnia tutti i cambiamenti che sono stati apportati al bilanciamento del gioco. Con l'occasione si potrà discutere di tutte le novità in arrivo con I Rinnegati, a partire dalla nuova storyline, dalle nuove armi esotiche in arrivo e dall'attesissima Incursione ambientata nella Città Sognante.

