Destiny 2 giocato in diretta su Twitch e YouTube lunedì 6 novembre

Dopo la pausa dovute alle dirette da Lucca Comics & Games 2017, riprendono le consuete trasmissioni settimanali targate Everyeye Live, con una serie di appuntamenti per tutti i gusti. Nella giornata di oggi (lunedì 6 novembre) vi proporremo due livestream dedicate a

Alle 15:00, spazio alla versione PC di Destiny 2 mentre alle 21:00 RapiDNade affronterà le Prove dei Nove, ora nuovamente disponibili dopo due settimane di stop dovuto a operazioni di manutenzione.

Le trasmissioni andranno in onda su YouTube e sul nostro canale Twitch