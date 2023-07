Destiny 2: un giocatore dovrà pagare 490.000 dollari per molestie razziali

Un giocatore di Destiny 2, tale Jesse James Comer, dovrà corrispondere quasi 500.000 dollari per aver perpetrato il reato di molestie razziali ai danni di un community manager di Bungie.

Tutto si è scatenato quando lo studio ha deciso di promuovere un artwork creato da un fan di colore (Detrick 'Uhmaayyze' Houchens) durante un community spotlight inserito nella serie "My Destiny 2 Story".

A partire da quel momento, Comer è riuscito a ottenere le informazioni personali del community manager e ha iniziato una vera e propria compagna di "terrorismo razzista e stocastico" ai danni dell'impiegato di Bungie e della sua famiglia, stando a quanto comunicato dalla corte.

Il giocatore ha poi iniziato a lasciare una serie di "orrendi e bigotti" messaggi vocali al manager, alcuni dei quali con richieste inquietanti come "creare una modalità in cui fosse possibile uccidere solo persone di colore". Comer ha persino ordinato una pizza all'indirizzo del dipendente, chiedendo il pagamento in contrassegno per creare un potenziale conflitto.

Bungie ha rapidamente contattato un consulente legale per tutelare il community manager, fornendo protezione e coinvolgendo le forze dell'ordine. Così facendo, il giocatore è stato condannato a pagare 380.000 dollari di danni, più 25.000 dollari di danni legali, 84.000 dollari di tasse legali e 200 dollari di spese legali, portando il totale a 489.200 dollari.

Non è la prima volta che lo studio di Bungie si trova alle prese con giocatori disonesti, basti pensare alla causa di Bungie vinta contro un venditore di cheat. Nel frattempo, vi ricordiamo che è in corso la Stagione 21 di Destiny 2.