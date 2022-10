Destiny 2, giocatori bannati per un 'errore umano': Bungie chiarisce la situazione

Da ormai molto tempo Bungie porta avanti una battaglia spietata contro i cheater all'interno di Destiny 2, elaborando sistemi anti-cheat sempre più sofisticati. Tuttavia, negli ultimi giorni diversi giocatori si sono ritrovati bannati pur senza aver commesso nulla di illecito, lamentandosi con gli sviluppatori per la situazione.

A causare il problema sarebbe stato un nuovo programma messo a punto da Bungie per evitare il proliferare dei cheater, che tuttavia avrebbe colpito anche utenti che non hanno fatto ricorso ad alcun trucco per ottenere vantaggi durante le partite. Gli sviluppatori sono al corrente del fatto, come confermato da un breve comunicato via Twitter: "Un errore umano sul nuovo sistema anti-cheat ha portato ad una serie di ban scorretti questa settimana. Abbiamo disattivato il nuovo programma per indagare sul problema e nel frattempo procedere con la rimozione dei ban. Tutti i sistemi anti-cheat precedenti restano attivi, maggiori dettagli in arrivo questa settimana", scrive Bungie.

L'inedito sistema creato dal team di sviluppo serve per contrastare il fenomeno del Net Limiting: è un trucco utilizzato da alcuni giocatori che rallentano volontariamente la loro connessione Internet per creare lag durante le partite, così da creare non solo grossi problemi al gameplay, ma anche permettendo di sconfiggere istantaneamente un boss. Il programma, tuttavia, ha erroneamente bannato utenti che non stavano facendo alcun tipo di Net Limiting, ma avevano semplicemente regolari problemi con la loro connessione.

Oltre ad investigare su questo inconveniente, ricordiamo che Bungie sta cercando soluzioni per Destiny 2 dopo la chiusura di Stadia, promettendo pronti aggiornamenti a tutti i loro fan non appena ci saranno idee concrete sulla questione. Di recente gli autori hanno comunque risolto i problemi di Destiny 2 legati ad eventi e glitch di duplicazione grazie ad un recente hotfix.