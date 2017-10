Destiny 2: i giocatori segnalano centinaia di ban ingiusti su PC

In queste ore, gli utenti della community di, stanno segnalando ban di massa: a quanto sembra,avrebbe bannato centinaia di giocatori nella notte, apparentemente senza un motivo apparente.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando sui forum di Bungie e su Reddit, in entrambi i casi il Community Manager Cozmo è intervenuto per chiarire che la compagnia non ha ancora effettuato ban di alcun tipo su PC, salvando (per il momento) anche coloro che hanno utilizzato app e servizi di terze parti, come noto non particolarmente graditi allo studio.

Non è escluso che possa trattarsi in realtà di ban avvenuti per errore, Cozmo fa sapere che Bungie e Activision indagheranno sul problema per cercare di riportare la situazione alla normalità.