Destiny 2, al via i Giochi dei Guardiani! Tutti i dettagli su attività,bonus e beneficenza

Il preannunciato ritorno dei Giochi dei Guardiani di Destiny 2 si concretizza quest'oggi, martedì 2 maggio, con l'inizio ufficiale del nuovo evento competitivo che coinvolge ogni Stregone, Titano e Cacciatore della Torre.

Il (non troppo) amichevole evento gratuito di Destiny 2 incoraggia i Guardiani di tutto il mondo a fronteggiarsi per portare fama e gloria alla propria Classe di appartenenza: per tutta la durata dei Giochi dei Guardiani, gli utenti otterranno medaglioni portando a termine delle attività di vario tipo, ivi compresa una versione speciale della modalità PvP Supremazia del Crogiolo.

La partecipazione alle attività dei Giochi dei Guardiani garantisce anche lo sblocco di Tarassippo, il primo fucile da ricognizione da Telascura leggendario, e Titolo, la popolare mitraglietta da vuoto che ritorna in una versione aggiornata con la caratteristica Stretta Repulsiva.

La carta evento dei Giochi sarà gratuita per tutti i giocatori: completandola sarà possibile acquisire elementi cosmetici esclusivi, tra cui un emote esotiche mai visto, il nuovo titolo di Fuoriclasse e Trionfi extra. Il potenziamento della carta al costo di 1.000 Monete d'Argento consente lo sblocco istantaneo degli oggetti appena citati e la possibilità di ottenere ulteriori ricompense.

Nell'edizione 2023 dei Giochi dei Guardiani, Bungie unisce le proprie forze con Bungie Foundation per distribuire equamente i fondi raccolti a Direct Relief e all'International Rescue Committee, per portare aiuti fondamentali dove ce n'è più bisogno. Chi effettuerà delle donazioni per 25 dollari e più potrà ottenere l'emblema Ripetitore Quantico come ricompensa speciale. L'evento gratuito inizia oggi e durerà tre settimane, fino al termine della Stagione della Resistenza di Destiny 2, prevista per il 23 maggio.