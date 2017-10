Destiny 2 è il gioco retail più venduto del 2017 negli Stati Uniti

NPD ha pubblicato i dati relativi alle vendite sul mercato retail in Nord America a settembre:è stato il videogioco più venduto del mese di settembre, inoltre lo sparatuttoè diventato il titolo più venduto in assoluto dell'anno negli Stati Uniti, detronizzando

Infine, NPD ha comunicato che Destiny 2 è il gioco più venduto degli ultimi dodici mesi ngli USA, dietro a Call of Duty Infinite Warfare e Battlefield 1.

Classifica Software USA Settembre 2017

Destiny 2 (escluse le vendite digitali)

NBA 2K18

Madden NFL 18

FIFA 18

Mario + Rabbids Kingdom Battle (escluse le vendite digitali)

Marvel vs Capcom Infinite

Grand Theft Auto V

NHL 18

The Legend of Zelda Breath of the Wild (escluse le vendite digitali)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Mario Kart 8 (escluse le vendite digitali)

Metroid Samus Returns (escluse le vendite digitali)

Pokken Tournament DX (escluse le vendite digitali)

Overwatch

ARK Survival Evolved (escluse le vendite digitali)

Uncharted The Lost Legacy

NBA Live 18

Splatoon 2 (escluse le vendite digitali)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Minecraft

Sul fronte hardware, Nintendo Switch ha dominato le vendite di settembre per quanto riguarda le console di attuali generazione, mentre SNES Mini è risultata la console più venduta in assoluto. In totale, le vendite hardware e accessori hanno toccato quota 2.1 miliardi di dollari, dato in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2016.