Destiny 2: i Giorni Scarlatti tornano dal 13 febbraio

L'evento di San Valentino di Destiny 2 tornerà il 13 febbraio, giusto in tempo per la Festa degli Innamorati. Iinizieranno alle 18:00 del giorno indicato e andranno avanti fino a martedì 20 febbraio alla stessa ora.

Durante i Giorni Scarlatti una nuova playlist del Crogiolo farà la sua comparsa, proponendo partite speciali 2v2 pensate per mettere alla prova l'affiatamento della coppia di giocatori. Per l'occasione, verrà proposta anche la mappa Combustione, versione aggiornata dell'Altare Ardente.

Bungie premierà i migliori giocatori con decori esclusivi per le Armi Esotiche, Astori, Spettri a tema, Emote e altri contenuti esclusivi per l'evento Giorni Scarlatti. Da segnalare la possibilità di ottenere un Engramma Luminoso e un Engramma Scarlatto salendo di livello per tutta la durata dell'evento.