Destiny 2, il Fossa e GiornoGaming ai Giochi dei Guardiani: seguiteli su Twitch!

Se siete appassionati della dimensione competitiva di Destiny 2, allora fareste bene a non prendere impegni per la serata di giovedì 30 aprile, quando andranno in scena i Giochi dei Guardiani!

L'evento vedrà contrapporsi il Team Warlock, composto da GiornoGaming, Tuberanza e il nostro Francesco Fossetti, e il Team Titan, formato invece da Legolastef90 e Stefano Silvestri di Eurogamer.it. La sfida si preannuncia epocale, e potrete seguirla anche sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 21:00. A tal proposito, siete tutti invitati ad iscrivervi al canale, un requisito indispensabile per poter interagire con gli altri membri della community di Everyeye in chat e con la redazione. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento!

Chi vincerà? Lo scopriremo giovedì sera, nel frattempo potete già dare un'occhiata alla composizione delle due formazioni nelle immagini allegate in calce. L'evento Giochi dei Guardiani di Destiny 2 è stato organizzato da Bungie per sancire una volta per tutte quale tra le diverse classi del gioco merita di essere celebrata dagli abitanti digitali della Torre. L'evento è già in corso, e proseguirà per tutti i giocatori fino al prossimo 12 maggio.