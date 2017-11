Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 10 novembre

Puntuale come ogni venerdì, l'Agente dei Noveè tornato nel Sistema Solare con il suo ricco carico di equipaggiamenti esotici. Scopriamo assieme cosa ha in serbo per i guardiani di tutto il mondo questa settimana.

Xur può essere trovato su Nessus, posizionato come sempre sul grande albero nei pressi della Tomba dello Scrutatore, e propone i seguenti oggetti esotici:

Avete adocchiato qualcosa di interessante? Cosa acquisterete?

Vi ricordiamo che Xur andrà via al prossimo reset settimanale, fissato per martedì 14 novembre alle ore 10:00. Se siete interessati agli oggetti messi in vendita vi consigliamo di affrettarvi.

Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di Bungie è stato ampiamente criticato dalla comunità dei videogiocatori a causa di un end-game giudicato povero, lo studio ha comunque affermato di essere al lavoro per proporre nuovi contenuti nelle prossime settimane. Il primo DLC di Destiny 2, La Maledizione di Osiride, uscirà il 5 dicembre insieme all'aggiornamento che includerà il supporto per PS4 Pro e Xbox One X.