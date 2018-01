Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 12 gennaio

Puntuale come ogni venerdì,è tornato nel mondo dia proporre la sua mercanzia ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita questa settimana troviamo il Lanciagrante Esoticoe tre nuovi pezzi di armatura per le varie classi.

Questa settimana Xur si trova nella Zona Morta Europea, nei pressi della Baia Tortuosa, e propone il seguente equipaggiamento in vendita: Colonia (Lanciagranate – 29 Frammenti Leggendari), Promessa di Shinobu (Guanti lunghi Cacciatore – 23 Frammenti Leggendari), MK. 44 Fate Largo (Armatura gambe Titano – 23 Frammenti Leggendari) e Il Cervo (Casco Stregone – 23 Frammenti Leggendari).

Ricordiamo che Bungie ha reso nota la roadmap di Destiny 2 prevista per le prossime settimana, con il ritorno dello Stendardo di Ferro e delle Contese di Fazione previsto entro la fine del mese.