Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 15 dicembre

Come ogni venerdì,è tornato nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani, portando con sé le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento settimanale. Tra gli oggetti in vendita segnaliamo il nuovoe il ritorno dei

Questa settimana Xur si trova sulla Torre, nei pressi dell'Hangar, e propone i seguenti oggetti in vendita: A.D.R.I.A. (Fucile di precisione Esotico - 29 Frammenti Leggendari, Livello 305), Falconotte Celestiale (Casco Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 305), Cuore del Sacro Fuoco (Corazza Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 305), Occhio di Altromondo (Casco Stregone - 23 Frammenti Leggendari, Livello 305), Engramma Predestinato (Engramma Esotico - 97 Frammenti Leggendari) e Tre di Ori (Consumabile - 31 Frammenti Leggendari).

Come ricorderanno i giocatori di Destiny 1, il Tre di Ori è un bene di consumo che viene utilizzato per aumentare la probabilità di ottenere Engrammi Esotici dai nemici di alto livello (l'effetto dura 4 ore). Il nuovo Engramma Predestinato, invece, vi garantirà al 100% di ottenere un oggetto Esotico che non avete né in deposito e nemmeno nel vostro inventario, ma per acquistarlo dovrete spendere ben 97 Frammenti Leggendari.

Ricordiamo che Xur sarà disponibile fino alle 18:00 di martedì 19 dicembre, giorno in cui tra le altre cose inizierà l'evento natalizio L'Aurora.