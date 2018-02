Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 16 febbraio

Come ogni venerdì della settimana,è tornato nel mondo di Destiny 2 per proporre nuovi oggetti esotici in vendita ai Guardiani. Tra l'equipaggiamento di questo weekend troviamo il fucile a fusione esoticoe tre nuovi pezzi di armatura per le varie classi.

Questa settimana il mercante si trova nella Zona Morta Europea e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Senza Pietà (Fucile a fusione Esotico - 29 Frammenti Leggendari), Pantaloni Fortunati (Armatura gambe Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari), Barriera a Reazione ACD/0 (Guanti lunghi Titano - 23 Frammenti Leggendari), Protocollo Fuoco Stellare (Corazza Stregone - 23 Frammenti Leggendari), Engramma Predestinato (Engramma esotico - 97 Frammenti leggendari) e Tre di Ori (Consumabile - 31 Frammenti Leggendari).

Sapevate che il 20 febbraio torneranno le Contese di Fazione e che Bungie apporterà alcuni cambiamenti all'equipaggiamento Esotico con l'update di marzo?