Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 17 novembre

Come di consueto, ogni venerdì mattinatorna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita di questa settimana troviamo il Fucile Automatico esoticoe tre pezzi di armatura per le varie classi.

Questo weekend il mercante si trova su Titano, nei pressi della Piattaforma, e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Dura Luce (Fucile Automatico esotico - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Lampone Fortunato (Corazza Torace Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Sintocipti (Guanti Lunghi Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270) e Armille di Karnstein (Guanti Lunghi Stregone - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270). Ricordiamo che Xur sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di martedì 21 novembre.

Sapevate che dal 21 al 28 novembre ci sarà la nuova edizione dello Stendardo di Ferro? (la prima su PC). Per saperne di più sul prossimo DLC La Maledizione di Osiride, invece, potete vedere la replica del livestream di Bungie commentata dai nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni.