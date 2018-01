Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 19 gennaio

Puntuale come ogni settimana,ha di nuovo fatto capolino nel Sistema Solare con il suo carico di equipaggiamenti esotici. Scopriamo assieme cosa ha in serbo per i guardiani questa volta.

L'Agente dei Nove può essere trovato alla Torre, sulle scale che si trovato poco dopo l'area dell'hangar occupata dalla fazione Orbita Morta, dove rimarrà fino al prossimo reset settimanale fissato per le ore 18:00 di martedì 23 gennaio. Questi sono gli oggetti disponibili all'acquisto:

Cannone a Trazione (Fucile a pompa esotico): 29 frammenti leggendari

(Fucile a pompa esotico): 29 frammenti leggendari Radar Zuccone (Casco esotico per cacciatori): 23 frammenti leggendari

(Casco esotico per cacciatori): 23 frammenti leggendari Mezzo da Guerra Actium (Corazza torace esotica per titani): 23 frammenti leggendari

(Corazza torace esotica per titani): 23 frammenti leggendari Passi Trasversivi (Armatura gambe esotica per stregoni): 23 frammenti leggendari

(Armatura gambe esotica per stregoni): 23 frammenti leggendari Engramma Predestinato (Engramma esotico); 97 frammenti leggendari

(Engramma esotico); 97 frammenti leggendari Tre di Ori (Bene di consumo): 31 frammenti leggendari

Cosa ve ne pare? Avete adocchiato qualcosa di interessante? Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo si è recentemente aggiornato rendendo disponibile le ricompense della seconda stagione anche ai giocatori che non sono in possesso della prima espansione, La Maledizione di Osiride. Vi ricordiamo, infine, che sono nuovamente attive le Contese di Fazione. Il 30 gennaio tornerà lo Stendardo di Ferro, mentre il 13 febbraio sarà il turno dei Giorni Scarlatti.