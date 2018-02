Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 2 febbraio

Come ogni venerdì della settimana,è tornato nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Questa volta tra gli oggetti in vendita troviamo il Lanciagranate esoticoe tre nuovi pezzi di armatura per le varie classi.

Questo weekend il mercante si trova su Nessus e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Prospettore (Lanciagranate esotico - 29 Frammenti Leggendari), Lampone Fortunato (Corazza Torace Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari), Un Elmo Indistruttibile (Casco Titano - 23 Frammenti Leggendari), Aspetto Ofidiano (Guanti Lunghi Stregone - 23 Frammenti Leggendari), Engramma Predestinato (Engramma esotico - 97 frammenti leggendari) e Tre di Ori (Consumabile - 31 Frammenti Leggendari).

Ricordiamo che Xur sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di martedì 6 febbraio. Sapevate che Bungie ha pubblicato la roadmap con i prossimi contenuti in arrivo su Destiny 2 fino a maggio 2018?