Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 2 marzo

Puntuale come sempre,è tornato nel Sistema Solare dicon il suo carico di oggetti esotici. Scopriamo assieme dove si trova e cosa ha in serbo per i guardiani questa settimana.

In questi giorni potete trovarlo su Titano, nei pressi della Piattaforma, dove rimarrà fino al prossimo reset settimanale previsto per le ore 18:00 di martedì 6 marzo. Questi sono gli oggetti disponibili all'acquisto:

Bobina di Wardcliff (Lanciarazzi esotico): 29 frammenti leggendari

(Lanciarazzi esotico): 29 frammenti leggendari Maniche Elettrotruccate (Guanti lunghi esotici per Cacciatori): 23 frammenti leggendari

(Guanti lunghi esotici per Cacciatori): 23 frammenti leggendari Cimiero di Alfa Lupi (Corazza esotica per Titani): 23 frammenti leggendari

(Corazza esotica per Titani): 23 frammenti leggendari Occhio di Altromondo (Casco esotico per Stregoni): 23 frammenti leggendari

(Casco esotico per Stregoni): 23 frammenti leggendari Engramma Predestinato (Engramma esotico): 97 frammenti leggendari

(Engramma esotico): 97 frammenti leggendari Tre di Ori (Bene di consumo): 31 frammenti leggendari

Cosa ne pensate? Acquisterete qualcosa? Se ancora non lo possedete, vi consigliamo di agguantare il lanciarazzi Bobina di Wardcliff, dato che può rivelarsi molto utile nelle situazioni particolarmente affollate.

Destiny 2 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Segnaliamo che martedì 6 marzo prenderà il via una nuova edizione dello Stendardo di Ferro, che avrà per protagonista la modalità Scontro.