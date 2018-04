Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 20 aprile

Come ogni venerdì della settimana, Xur è tornato nel mondo di Destiny 2 per proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita nel weekend del 20 aprile troviamo il Fucile a impulsi esotico Ali della Vigilanza e tre nuovi pezzi di armatura.

Questa settimana il mercante si trova su Io e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Ali della Vigilanza (Fucile a impulsi esotico - 29 Frammenti Leggendari), Rilevanemici (Casco Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari), Pacificatori (Armature gambe Titano - 23 Frammenti Leggendari), Vespro Raggiato (Corazza torace Stregone - 23 Frammenti Leggendari), Engramma Predestinato (Engramma esotico - 97 Frammenti leggendari) e Tre di Ori (Consumabile - 31 Frammenti Leggendari).

Xur sarà disponibile fino al reset settimanale programmato per le 10:00 di martedì 24 aprile. Ricordiamo inoltre che Bungie ha fissato l'arrivo della nuova espansione: La Mente Bellica sarà infatti disponibile a partire dall'8 maggio, come parte integrante dei nuovi contenuti previsti per la Stagione 3. Pochi giorni fa lo sviluppatore ha dato un assaggio dei cambiamenti in arrivo per le armi esotiche, mostrando le migliorie previste per Lancia Gravitazionale, Re dei Ratti e Giuramento dei Bruciatori (potete vedere i relativi trailer a questo indirizzo).

A fondo pagina trovate le immagini dei nuovi oggetti messi in vendita dal mercante.