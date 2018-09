Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 21 settembre

Come ogni venerdì, Xur è tornato nel mondo di Destiny 2 per proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Nessun oggetto dell'Anno 2 nemmeno questa settimana, ma i Guardiani avranno l'opportunità di acquistare il cannone portatile Scarlatta, un'arma molto utile in PvE.

Questa settimana il mercante si trova su Nessus, a nord della Tomba dello Scrutatore (sopra l'albero), e vende il seguente equipaggiamento esotico: Scarlatta (Cannone portatile esotico, 29 Frammenti Leggendari), CALP 35-T1 (Stivali Cacciatore, 23 Frammenti Leggendari) con i perk Destrezza dei Fucili a Fusione e Saccheggiatore di Fucili da Ricognizione, Corno di Khepri (Casco Titano, 23 Frammenti Leggendari) con perk Mira degli Archi e Riserva per Fucili a Pompa, Espressione della Verità (Casco Stregone, 23 Frammenti Leggendari) sempre con perk Mira degli Archi e Riserva per Fucili a Pompa.

Ricordiamo che il Cannone portatile Scarlatta permette di recuperare la salute con le uccisioni precise, presentandosi come un'arma molto interessante da utilizzare in PvE. Coglierete l'occasione per acquistare alcuni dei nuovi oggetti in vendita da Xur?

Intanto ricordiamo che fino alle ore 19:00 di domenica 23 settembre tutti i possessori di Destiny 2 (anche della versione base senza DLC) potranno provare gratuitamente Azzardo, la nuova modalità introdotta nell'espansione I Rinnegati che mescola meccaniche PvP e PvE.