Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 22 dicembre

Come ogni venerdì, anche oggi Xur torna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Scopriamo insieme dove si trova e cos'ha in serbo per noi il noto mercante in questo weekend di dicembre.

Questa volta Xur si troverà su Titano nella zona della Piattaforma e proporrà il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Amante del Rischio (Mitragliatrice - 29 Frammenti Leggendari), Pantaloni Fortunati (Armatura Gambe Cacciarore - 23 Frammenti Leggendari), Spallacci Zanna della Sventura (Guanti Lunghi Titano - 23 Frammenti Leggendari), Ali della Sacra Alba (Armatura Stregone - 23 Frammenti Leggendari). I giocatori potranno inoltre acquistare i Tre di Ori e gli Engrammi Predestinati rispettivamente per 31 e 97 Frammenti.

Ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One.