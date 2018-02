Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 23 febbraio

Puntuale come ogni settimana,è tornato nel mondo di Destiny 2 per proporre nuovi oggetti esotici in vendita ai Guardiani. Tra l'equipaggiamento del weekend del 23 febbraio troviamo il Cannone portatile Esoticoe tre nuovi pezzi di armatura per le varie classi.

Questa settimana il mercante si trova nell'Hangar della Torre e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Scarlatta (Cannone portatile Esotico - 29 Frammenti Leggendari), Pegno del Gravitone (Casco Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari), Casco di Saint-14 (Casco Titano - 23 Frammenti Leggendari), Vespro Raggiato (Corazza Stregone - 23 Frammenti Leggendari), Engramma Predestinato (Engramma esotico - 97 Frammenti leggendari) e Tre di Ori (Consumabile - 31 Frammenti Leggendari).

Xur sarà disponibile fino alle 10:00 di martedì 27 febbraio. Dopo la manutenzione programmata per lunedì 26 febbraio, invece, verrà pubblicata la nuova patch 1.1.3 di Destiny 2.