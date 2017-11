Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 24 novembre

Come ogni venerdì mattinatorna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita di questa settimana troviamo il Fucile a Fusionee tre pezzi di armatura per le classi Titano, Stregone e Cacciatore.

Questo weekend il mercante si trova su Io, nei pressi della zona Afflizione del Gigante, e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Senza Pietà (Fucile a Fusione - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Protocollo Fuoco Stellare (Corazza Torace Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Maschera del Silente (Casco Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270) e Pantaloni Fortunati (Armatura Gambe - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270). Ricordiamo che Xur sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di domenica 26 novembre.

Non avete ancora acquistato Destiny 2? In questo caso vi segnaliamo che il gioco è in offerta su Amazon.it per il Black Friday, lo sparatutto Bungie costa ora 39.99 euro in edizione Standard con in regalo il DLC Emote Salute Leggendario.