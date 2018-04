Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 27 aprile

Puntuale come sempre, Xur è tornato nel mondo di Destiny 2 per proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita nel weekend del 27 aprile troviamo il Fucile a fusione esotico Telesto e tre nuovi pezzi di armatura per le varie classi.

Questa settimana il mercante si trova nella Zona Morta Europea e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Telesto (Fucile a fusione esotico - 29 Frammenti Leggendari), Spina del Giovane Ahamakara (Guanti lunghi Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari), Maschera del silente (Casco Titano - 23 Frammenti Leggendari), Ali della sacra alba (Corazza torace Stregone - 23 Frammenti Leggendari), Engramma Predestinato (Engramma esotico - 97 Frammenti leggendari) e Tre di Ori (Consumabile - 31 Frammenti Leggendari).

Xur sarà disponibile fino al prossimo reset settimanale programmato per le 10:00 di martedì 1 maggio. Ricordiamo che gli ultimi giorni sono stati ricchi di novità per i giocatori di Destiny 2: Bungie ha infatti rivelato tutti i contenuti del nuovo DLC La Mente Bellica, in arrivo l'8 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tra le novità di rilievo, la nuova espansione includerà un'attività endgame PvE inedita intitolata Protocollo d'Intensificazione, il nuovo Covo dell'Incursione Pinnacolo Siderale, nuovi assalti, nuovo equipaggiamento e nuove missioni della storia.