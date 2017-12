Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 29 dicembre

Come ogni venerdì, è arrivato il momento di scoprire quali armi e armature esotiche ha in serbo per noi Xur, il famigerato mercante che ogni settimana propone nuovi pezzi rari ai Guardiani di

Questa volta potrete incontrare Xur su Nessus, presso la Tomba dello Scrutatore. Per raggiungerlo, dal teletrasporto dirigetevi verso nord, troverete il commerciante ad attendervi su uno dei rami di un grande albero. Una volta arrivati potrete comprare: Ala della Vigilanza (Fucile a impulsi – 29 Frammenti Leggendari), Rilevanemici (Casco Cacciatore – 23 Frammenti Leggendari), Pacificatori (Armatura gambe Titano – 23 Frammenti Leggendari) Occhio di Altromondo (Casco Stregone – 23 Frammenti Leggendari). Saranno inoltre disponibili per l'acquisto i Tre di Ori e gli Engrammi Predestinati rispettivamente al costo di 31 e 97 Frammenti.

Destiny 2 è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Secondo alcuni recenti rumor, la seconda espansione sarà intitolata Gods of Mars e sarà ambientata su Marte.