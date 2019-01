Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 5 dicembre

Risvegliatosi di cattivo umore dopo aver fatto indigestione di Strani Biscotti durante l'Aurora, il nostro commerciante di Esotiche preferito riguadagna controvoglia il suo posto nella dimensione sci-fi di Destiny 2 con una nuova tornata di oggetti e "offerte" per tutti i Guardiani dello sparatutto di Bungie.

Da qui al prossimo reset delle attività settimanali pianificato per martedì 8 gennaio alle ore 18:00, quel cantastorie alieno di Xur approfitterà della benevolenza dei suoi amici Caduti e dell'instabilità politica della Zona Morta Europea per occupare abusivamente un relitto della Baia Tortuosa con la speranza, così facendo, di prosciugare il nostro portafoglio digitale di Frammenti Leggendari.

Alchimia Sanguigna | Corazza Torace per Stregoni | 23 frammenti leggendari

Valicadune | Armatura Gambe per Titani | 23 frammenti leggendari

Lancia Gravitazionale | Fucile a Impulsi Esotico | 29 frammenti leggendari

Falconotte Celestiale | Casco per Cacciatori | 23 frammenti leggendari

Anche stavolta, l'amico più tentacolato dei Guardiani di Destiny 2 proverà a rifilarci a prezzo pieno le sue scorte di magazzino rappresentate dai Cinque di Spade con modificatori per gli assalti Cala la Notte e, soprattutto, dagli Engrammi Predestinati, gli oggetti utilizzabili per acquisire una nuova arma o componente di equipaggiamento Esotica non ancora sbloccata dal proprio personaggio.