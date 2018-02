Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 9 febbraio

, l'agente dei Nove, ha fatto ritorno nell'universo dicon il suo armamentario esotico, puntuale come sempre. Scopriamo assieme dove si trova e cosa ha portato con sé questa settimana.

In questi giorni potete trovarlo sul satellite gioviano Io, nella zona Afflizione del Gigante, dove rimarrà fino al prossimo reset settimanale previsto per le ore 18:00 di martedì 13 febbraio. Questi sono gli oggetti disponibili all'acquisto:

Coniglio di Giada (Fucile di ricognizione esotico): 29 frammenti leggendari

(Fucile di ricognizione esotico): 29 frammenti leggendari Flusso Raiden (Corazza esotica per Cacciatori): 23 frammenti leggendari

(Corazza esotica per Cacciatori): 23 frammenti leggendari Sintocipiti (Armatura braccia esotica per Titani): 23 frammenti leggendari

(Armatura braccia esotica per Titani): 23 frammenti leggendari Armille di Karnstein (Armatura braccia esotica per Stregoni): 23 frammenti leggendari

(Armatura braccia esotica per Stregoni): 23 frammenti leggendari Engramma Predestinato (Engramma esotico): 97 frammenti leggendari

(Engramma esotico): 97 frammenti leggendari Tre di Ori (Bene di consumo): 31 frammenti leggendari

Cosa acquisterete? Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Activision Eric Hirshberg ha rivelato che il titolo di Bungie ha fatto registrare il miglior lancio di sempre su PC per un gioco della compagnia. La seconda espansione arriverà nel corso del mese di maggio, mentre una di grandi dimensioni (equiparabile a Il Re dei Corrotti) è prevista per settembre.