Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del primo dicembre

Anche in questo freddo venerdì di dicembre,torna nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti in vendita di questa settimana troviamo il Fucile Automaticoe tre parti di armatura per le classi Titano, Stregone e Cacciatore.

Questo weekend il mercante si trova nella Zona Morta Europea, nei pressi della Baia Tortuosa e propone il seguente equipaggiamento esotico in vendita: Affari Sporchi (Fucile Automatico - 29 Frammenti Leggendari, Livello 270), Lampone Fortunato (Corazza Torace Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270), Sintocipiti (Guanti Esotici Titani - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270) e Teschio del Terribile Ahamkara (Casco Stregone - 23 Frammenti Leggendari, Livello 270). Ricordiamo che Xur sarà disponibile fino alle 10:00 italiane di martedì 5 dicembre

Ricordiamo che l'aggiornamento di dicembre di Destiny 2 porterà in dote delle novità anche per quanto riguarda Xur e in particolar modo per Tre di Ori ed Engrammi Predestinati, i quali doneranno solamente equipaggiamento esotico non in vostro possesso.