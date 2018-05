Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend dell'11 maggio

Xur, per la prima volta nella Stagione 3, è tornato nel Sistema Solare con il suo carico di armi ed equipaggiamenti esotici. Scopriamo assieme cosa ha in serbo per i guardiani del weekend dell'11 maggio 2018!

Questa settimana l'Agente dei Nove può essere trovato su Nessus, nei pressi della Tomba dello Scrutatore. Ecco tutti gli oggetti in vendita:

Lente di Prometeo (Fucile Laser esotico): 29 frammenti leggendari

(Fucile Laser esotico): 29 frammenti leggendari Radar Zuccone (Casco esotico per Cacciatori): 23 frammenti leggendari

(Casco esotico per Cacciatori): 23 frammenti leggendari Vespro Raggiato (Corazza esotica per Stregoni): 23 frammenti leggendari

(Corazza esotica per Stregoni): 23 frammenti leggendari Risveglio Cinereo (Guanti Lunghi esotici per Titani): 23 frammenti leggendari

(Guanti Lunghi esotici per Titani): 23 frammenti leggendari Engramma Predestinato (Engramma esotico): 97 frammenti leggendari

(Engramma esotico): 97 frammenti leggendari Tre di Ori (Bene di consumo): 31 frammenti leggendari

(Bene di consumo): 31 frammenti leggendari Cinque di Spade (attiva modificatore negli assalti Cala la Notte Autorevole) - gratis

Cosa ne pensate? Cosa acquisterete? Vi ricordiamo che Xur sarà disponibile fino al prossimo reset settimanale, fissato per le ore 19:00 di martedì 15 maggio.

Vi ricordiamo che Destiny 2 è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La Mente Bellica, la seconda espansione, è disponibile dallo scorso martedì. Quest'oggi è anche stato aperto il nuovo Covo dell'Incursione, Pinnacolo Siderale, e sono cominciate le prime Prove dei Nove della Stagione 3.