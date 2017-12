Destiny 2: gli oggetti di Xur in vendita nel weekend dell'8 dicembre

Come ogni venerdì, questa volta a un orario diverso dal solito,è tornato nel mondo diper proporre nuovo equipaggiamento esotico ai Guardiani. Tra gli oggetti di questa settimana troviamo il fucile lasere tre nuovi pezzi di armatura.

Questa settimana Xur si trova nella Zona Morta Europea, nei pressi della Baia Tortuosa, e propone il seguente equipaggiamento in vendita: Lente di Prometeo (Fucile Laser Esotico - 29 Frammenti Leggendari, Livello 305), Ombra del Drago (Corazza Cacciatore - 23 Frammenti Leggendari, Livello 305), MK. 44 Fate Largo (Corazza Titano - 23 Frammenti Leggendari, Livello 305) e Peccato di Nezarec (Casco Stregone - 23 Frammenti Leggendari, Livello 305).

A partire da questa settimana, il mercante comparirà dalle 18:00 (anziché dalle 10:00), continuando come sempre a tornare ogni venerdì. Come potete vedere, inoltre, Xur sta già mettendo in vendita gli esotici de La Maledizione di Osiride (Lente di Prometeo e MK. 44 Fate Largo), i quali potranno essere acquistati anche da coloro che non hanno preso l'espansione.

Per chi possiede il DLC, invece, ricordiamo che a partire da stasera è disponibile la prima attività Raid Lair.