Destiny 2 e il glitch dei Raid da 12 giocatori: Bungie invita a provare la modalità!

La grande popolarità del glitch di Destiny 2 coi Raid da 12 giocatori non sta passando inosservata dalle parti di Bungie, come riferiscono gli stessi autori americani nell'ultimo diario che conferma l'arrivo di una patch con un messaggio dai toni quantomai insoliti.

Nel messaggio condiviso da Chris "Cozmo" Shannon su Bungie.net, il Community Manager della software house di Bellevue sottolinea infatti come "in questa settimana, uno degli argomenti più gettonati tra gli appassionati è stato quello del glitch che consente di radunare quattro squadre nelle attività concepite per un solo team. Abbiamo notato come avete reagito in maniera elettrizzata alle Incursioni affrontate da 12 giocatori e siamo felici che vi stiate divertendo. Non abbiamo fretta di risolvere il problema, per cui approfittatene pure e spassatevela quanto potete".

Con questa inattesa risposta, Cozmo conferma quindi che non verrà preso alcun provvedimento contro i Guardiani che utilizzeranno questo sistema per completare le Incursioni in mega-squadre composte da 12 utenti (e i Cala la Notte in gruppi allargati da 9 giocatori). Il Community Manager di Bungie invita però gli utenti a "tenere presente che queste attività non sono state sviluppate per reggere un numero così grande di utenti, non sono delle auto da clown (in riferimento al trucco che prevede l'uscita di un numero spropositato di passeggeri da un'auto minuscola, ndr) perciò è normale riscontrare dei problemi".

Il glitch di Destiny 2 Oltre la Luce, a detta di Cozmo, verrà chiuso prima dell'uscita del Cala la Notte Gran Maestro, prevista per il 16 marzo: nel frattempo, come afferma l'esponente di Bungie, "sentitevi liberi di invitare chi volete".