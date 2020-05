Destiny 2: un glitch svela l'importante evento che coinvolgerà la Torre?

Nel corso delle ultime ore sta facendo il giro del web un leak riguardante uno dei prossimi eventi di Destiny 2, il quale ha probabilmente a che fare con gli eventi che si verificheranno a cavallo tra la Stagione dell'Intrepido e la prossima.

Prima di proseguire nel dettaglio con le scoperte dell'utente, vi invitiamo a non andare oltre nella lettura se non volete spoiler sui possibili prossimi eventi di Destiny 2.

A fare questa scoperta non è infatti stato un dataminer, ma un semplice giocatore dello sparatutto Bungie che, eseguendo in ordine una serie di azioni sulla Torre, si è ritrovato in una versione modificata della mappa che funge da hub, la quale è stata parzialmente danneggiata. Si presume che la mappa visitata da questo utente, che ha pubblicato tutte le immagini su Reddit, non sia altro che la versione della Torre colpita dall'Onnipotente, l'enorme nave Cabal che i Guardiani stanno provando a fermare tramite l'ausilio di Rasputin, la Mente Bellica.

Non è da escludere che agli sgoccioli della Stagione dell'Intrepido possa accadere qualcosa di grosso, sebbene sia improbabile che la Torre venga distrutta, privando ancora una volta i giocatori del proprio luogo di ristoro tra una missione e l'altra.

Prima di lasciarvi alle immagini pubblicate dall'utente, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come ottenere Erede Legittimo in Destiny 2.