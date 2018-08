Destiny 2 gratis da oggi per tutti gli abbonati PlayStation Plus!

Bungie e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato che Destiny 2 potrà essere ottenuto gratuitamente da tutti gli abbonati PlayStation Plus a partire da oggi, mercoledì 29 agosto. Una bella occasione in vista del lancio de I Rinnegati, la nuova espansione del gioco in arrivo il 4 settembre.

Gli abbonati al servizio di Sony potranno scaricare e giocare al titolo completo senza alcuna limitazione, privo tuttavia delle prime due espansioni, La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica, e della prossima in arrivo, I Rinnegati. Potranno, in ogni caso, beneficiare delle più recenti patch che hanno stravolto (e che stravolgeranno) le meccaniche gioco, con novità agli slot delle armi, alle collezioni e al sistema delle mod.

Si tratta di un'ottima occasione per entrare per la prima volta nell'universo dello sparatutto creato da Bungie. Gli interessati potranno così valutare l'esperienza di base, che è comunque in grado di offrire numerose ore di gioco, prima di valutare l'acquisto delle espansioni.

Cosa ne pensate di questa opportunità? Ne approfitterete? Ricordiamo che Destiny 2 è acquistabile anche su PC e Xbox One. La terza e grande espansione I Rinnegati verrà pubblicata su tutte le piattaforme il prossimo 4 settembre. Tutti i possessori del gioco base potranno provare in anteprima la nuova modalità ibrida Azzardo dalle ore 19:00 del 1 settembre al medesimo orario del 2 settembre.



Tra gli altri giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2018 troviamo anche God of War III Remastered, Sapere E' Potere, Here They Lie, Another World 20th Anniversary Edition, QUBE Director's Cut, Foul Play e Sparkle 2.