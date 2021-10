Destiny 2: un grave glitch rompe il gioco su PC, Bungie minaccia ban

Destiny 2 torna a far parlare di sé per questioni controverse. Dopo le polemiche su prezzi e contenuti di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, ora è un grave glitch a minare la godibilità delle sfide in rete offerte dal titolo Bungie, che sta già correndo ai ripari per risolvere la questione.

Scoperto da un piccolo gruppo di giocatori su PC all'inizio del 2021, il min/max glitch permette a chi lo utilizza di ottenere sfere infinite e diversi altri vantaggi che di fatto romperebbero il gioco e la larga maggioranza delle attività presenti all'interno del titolo fortemente incentrato sul PvP. Lo sfruttamento di tale exploit sta ora prendendo sempre più piede all'interno della community dopo che un utente recentemente bannato dal gioco, noto con il nome di JB3, ha spiegato attraverso un dettagliato video come effettuare il glitch. JB3 avrebbe deciso di diffondere le sue conoscenze come ripicca nei confronti di Bungie per il ban.

Ora che il trucchetto si è diffuso in maniera sostanziale, Bungie si è messa al lavoro su un fix che possa risolvere definitivamente la situazione eliminando il min/max glitch. Tuttavia, come fa sapere su Twitter il community manager di Bungie dmg04, l'aggiornamento non sarà disponibile prima di dicembre 2021, ed è per questo motivo che la compagnia prenderà nel mentre seri provvedimenti verso coloro che sfrutteranno l'exploit, tramite ban e restrizioni crescenti. Il manager invita quindi gli utenti a non rovinare l'esperienza propria ed altrui con il gioco, intimando di non utilizzare questo dannoso vantaggio.

Nell'attesa che la software house riesca a risolvere il problema con il prossimo aggiornamento, sembra che Bungie lavori con NetEase ad un capitolo mobile di Destiny, sebbene per il momento non ci siano conferme ufficiali in tal senso.