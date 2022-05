Destiny 2, Guardiani a rapporto: è arrivata la Stagione del Tormentati

Con ancora qualche ora di tempo rimasta per approfittare dei Giochi dei Guardiani in Destiny 2, gli appassionati possono già prepararsi ad un nuovo appuntamento.

Da quest'oggi, martedì 24 maggio, è infatti disponibile la nuova Stagione dei Tormentati, che porta con sé il ritorno del Leviatano, la cupa nave spaziale di Calus. Dimentica dello splendore del passato, ora l'astronave è completamente corrotta, guidata dalla volontà di entrare in contatto con la nave piramidale che giace dormiente sulla Luna. Sullo sfondo di questo nuovo input narrativo, i Guardiani potranno testare la missione gratuita Contenimento incubi. Nell'esplorare il vascello dell'Imperatore, i giocatori dovranno scoprire la verità che si cela dietro i piani di Calus, evocando incubi da purificare con l'uso del fuoco.



Con la Stagione dei Tormentati, Destiny 2 accoglie anche la nuova sottoclasse solare 3.0. Revisionata dal team di Bungie, quest'ultima ora propone nuove configurazioni, grazie ad un sistema personalizzabile di frammenti e nature. Immancabile anche una nuova arma esotica, con il ritorno del Trasgressore, un arma da supporto immediatamente sbloccabile per tutti i possessori del Pass stagionale. Con la Stagione dei Tormentati, infine, debuttano anche il nuovo Pass stagionale e diversi equipaggiamento nuovi, mentre prossimamente prenderà il via l'evento del Solstizio. Nell'Everversum è inoltre disponibile il Pacchetto d'argento della Stagione dei Tormentati, che include:

L'emote Mulino di carta;

1.700 monete d'argento (1000 monete + 700 bonus);

Per approfittare dei contenuti della Stagione dei Tormentati, i Guardiani avranno a disposizione diverso tempo, con quest'ultima che si concluderà il prossimo 23 agosto 2022. Nel frattempo, restano bloccate le vendite di Destiny 2 in Russia, interrotte da Bungie in seguito all'invasione dell'Ucraina.