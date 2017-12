Destiny 2: Guida all'evento natalizio L'Aurora, come completare e ottenere i Doni

L'Aurora , il nuovo evento natalizio di, sarà disponibile per tutti i Guardiani dal 19 dicembre al 9 gennaio 2018. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come assemblare e ottenere i variguadagnabili con le missioni giornaliere.

Per iniziare l'evento natalizio di Destiny 2 vi basta raggiungere la Torre e parlare con Ikora, la quale vi consegnerà uno speciale Emblema (Luce dell'Aurora) e una nuova Pietra Miliare settimanale (Elargendo lo Spirito Festivo). Una volta portate a termine, le Pietre Miliari settimanali dell'evento vi faranno guadagnare un nuovo Engramma dell'Aurora, con la possibilità di ottenere i nuovi oggetti a tema (l'Engramma verrà dato solo al primo personaggio che completerà la Pietra Miliare, gli altri si limiteranno a ricevere le ricompense dell'Aurora).

Le Pietre Miliari settimanali dell'Aurora vi richiederanno di completare una serie di attività, che si tratti di 5 Assalti o di 5 partite in Pandemonio, quindi per portarle a termine e guadagnare un nuovo Engramma vi basterà semplicemente giocare. Oltre a questi incarichi settimanali, tuttavia, avrete a disposizione anche le Pietre Miliari giornaliere: per attivarle vi basterà interagire col dono luminoso posizionato accanto ad Ikora.

Le Pietre Miliari giornaliere dell'Aurora vi consentiranno di assemblare un Dono e di poterlo riscattare dal rispettivo personaggio che ve lo avrà assegnato. Un consiglio generale: per raccogliere le varie risorse sui pianeti aiutatevi con gli spettri rivela-risorse (usando il modulo adatto per ogni occorrenza). Di seguito vi proponiamo un elenco con tutti i requisiti richiesti dai vari NPC.

Zavala (Torre)

Per completare lo schema del Dono di Zavala vi basterà uccidere 50 Soldati della Legione Rossa e raccogliere 10 unità di Vetro Fasico. Per uccidere i Cabal nel modo più rapido possibile vi consigliamo di atterrare sulla Zona Morta Europea, puntando al settore perduto "La Fossa", luogo in cui potrete incontrare molti nemici in uno spazio concentrato. Per raccgoliere il Vetro Fasico, invece, vi basterà recarvi su Io ed esplorare con attenzione l'ambiente (in particolar modo i tunnel naturali).

Maestro Rahool (Torre)

In questo caso vi verrà richiesto di accumulare 10 Engrammi e di eliminare 50 Corrotti. Probabilmente si tratta dell'incarico più lungo, soprattutto per quanto riguarda i 10 Engrammi. Se siete in possesso di un buon numero di Frammenti Leggendari, però, avrete la possibilità di acquistare gli Engrammi dallo stesso Rahool (per comprarne 10 occorreranno 250 Frammenti). Per quanto riguarda i 50 Corrotti, invece, ne incontrerete un buon numero su Io (in particolare durante gli eventi della Piaga).

Ikora (Torre)

Ikora vi richiederà di collezionare 10 unità di Inforeticoli e di sconfiggere 30 Schiavi. Per accumulare gli Inforeticoli vi basterà raccoglierli su Nessus, mentre per eliminare gli Schiavi vi converrà atterrare su Titano. Sulla Luna di Saturno ne potrete eliminare in abbondanza durante il Rito delle Maliarde (quello che appare sulla Piattaforma), ma fate attenzione: nel conteggio verranno considerati soltanto gli Schiavi normali (e non quelli esplosivi con la testa illuminata).

Hawthorne (Torre)

In questo caso dovrete uccidere 50 nemici su Nessus e raccogliere 3 Spore Alcane su Titano. Il primo compito sarà molto semplice, dato che vi basterà atterrare su Nessus ed eliminare qualsiasi nemico a tiro, ma per le Spore Alcane potrebbe occorrere qualche minuto in più del previsto: stiamo infatti parlando della versione rara delle Polveri Alcane, molto più difficili da trovare rispetto alla controparte standard. Per facilitarvi la vita vi basterà trovarne una, conservarla nel deposito ed estrarla due volte per far salire il conteggio a 3 unità.

Lord Shaxx (Torre)

Il gestore del Crogiolo vi richiederà di uccidere 15 Servitori e di raccogliere 10 unità di Vetro Fasico. Per i Servitori vi consigliamo di atterrare sulla Zona Morta Europea: ne potrete eliminare un buon numero negli eventi che coinvolgono il Servitore dei Caduti (nei pressi della Periferia e della Base Erebo), senza dimenticare il singolo Servitore che si aggira nella Baia Tortuosa. Il Vetro Fasico andrà invece raccolto su Io, esplorando con particolare intenzione le caverne e i tunnel naturali.

Cayde-6 (Torre)

Per assemblare il Dono di Cayde-6 dovrete sconfiggere 15 Maliarde e rimediare 10 unità di Luce Crepuscolare. Il metodo più rapido per eliminare le Maliarde rimane quello di atterrare su Titano, sull'avamposto delle Sirene, scendere verso la piattaforma di sinistra ed entrare nella stanza buia con la Maliarda (dove si trovano i due Servitori a guardia del bottino). Uccidete la Maliarda, liberate la zona, abbandonate la stanza dal corridoio superiore e tornate indietro per ritrovare un'altra Maliarda (ripetete l'operazione fino ad accumulare 15 uccisioni). Le Luci Crepuscolari potranno essere raccolte semplicemente nella Zona Morta Europea.

Banshee (Torre)

L'armaiolo vi chiederà di sconfiggere 30 Hobgoblin e di raccogliere 10 Inforeticoli. In questo caso potrete completare entrambi gli incarichi su Nessus: Esodo Nero sarà un'ottima zona per trovare gli Inforeticoli, ma per gli Hobgoblin vi suggeriamo di esplorare altre aree come Cuspide dell'Artefatto.

Amanda (Torre)

Per il Dono di Amanda dovrete eliminare 50 nemici su Nessus e raccogliere 10 unità di Luce Crepuscolare. Vi basterà dunque atterrare sul pianeta e uccidere tutti i nemici che vi capiteranno a tiro, la Luce Crepuscolare sarà invece facilmente individuabile nella Zona Morta Europea, in particolare nei dintorni degli edifici e all'interno delle strutture.

Asher (Io)

Dal momento che dovrete eliminare 50 nemici su Titano e raccogliere 10 unità di Vetro Fasico, vi consigliamo di dedicarvi prima alle uccisioni sulla Luna di Saturno, per poi atterrare su Io, raccogliere il Vetro Fasico e recarvi direttamente da Asher per riscattare il vostro dono.

Devrim (Zona Morta Europea)

Devrim vi assegnerà l'incarico di uccidere 30 Fanatici e di rimediare 10 unità di Polvere Alcana. Ricordiamo che i Fanatici sono quei Vex senza testa che esplodono al momento della loro morte: ne troverete in buone quantità negli eventi "Pinnacolo Vex" di Io e Nessus, oppure nella missione Storia intitolata "Sei". Le Polveri Alcane, invece, saranno facilmente identificabili su Titano.

Failsafe (Nessus)

In questo caso dovrete scovare 3 Cristalli di Luce Crepuscolare e uccidere 20 Minotauri. I Cristalli sono la variante rara della Luce Crepuscolare, e andranno raccolti nella Zona Morta Europea (anche in questo caso, potreste sfruttare il trucchetto di depositarne una singola unità per poi estrarla due volte). Per i Minotauri vi consigliamo di partecipare agli eventi del Pinnacolo Vex su Nessus, in modo da recarvi subito dopo da Failsafe.

Sloane (Titano)

Sloane vi richiederà di eliminare 50 Accoliti e di raccogliere 10 Inforeticoli. Per prima cosa atterrate su Nessus e raggiungete l'Esodo Nero, qui troverete Inforeticoli in abbondanza. Dopo di che recatevi su Titano, fate fuori gli Accoliti (ce ne saranno un bel pò nei settori perduti) e andate da Sloane per ricevere il vostro Dono.

Una piccola nota sui Doni dell'Aurora: cliccando sulla loro anteprima vedrete gli oggetti che sarà possibile ricevere. Dal momento che gli oggetti cambiano ogni ora, vi consigliamo di aprire il Dono non appena sarà presente l'item da voi desiderato. In calce alla notizia trovate un esempio di anteprima del Dono dell'Aurora (il pacco può contenere un oggetto dello spirito festivo, uno della gioia invernale, un oggetto leggendario e uno esotico).

Parlando di oggetti e ricompense, siete riusciti a ottenere il nuovo involucro Spettro di Sagira introdotto con La Maledizione di Osiride?