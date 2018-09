Destiny 2 Guida: come eliminare gli shader in blocco

L'aggiornamento 2.0.0 del 28 agosto ha finalmente introdotto in Destiny 2 una funzionalità richiesta a gran voce dai giocatori fin dal lancio del gioco: la possibilità di cancellare gli shader in blocco.

Nello sparatutto di Bungie gli shader sono dei consumabili applicabili a discrezione del giocatore sulle singole armi o parti di equipaggiamento. Per quasi un anno, i guardiani sono stati costretti a cancellare uno alla volta quelli in eccesso o inutilizzati. Si trattava di un'operazione piuttosto scomoda, oltre che lunga, specialmente per i giocatori più assidui con centinaia e centinaia di unità nell'inventario.

Bungie, per fortuna, ha finalmente corretto il tiro in vista della pubblicazione del'espansione I Rinnegati introducendo la possibilità di eliminarli in blocchi di 5. Per fare ciò, dovete seguire i seguenti, semplici passaggi:

Recatevi da Maestro Rahool , il Criptarca della Torre;

, il Criptarca della Torre; Aprite la seconda pagina della sua schermata, denominata Ricicla Shader, premendo R1 (PS4) o RB (Xbox One);

(PS4) o (Xbox One); Selezionate la tipologia di shader che vi interessa e premete X (PS4) o A (Xbox One) per riciclarli a gruppi di 5.

Riceverete in cambio Lumen, Frammenti Leggendari o Polvere Luminosa, in base alla provenienza dello shader. Tenete bene a mente che gli shader che possedete in numero inferiore alle 5 unità non appaiono nella schermata del Maestro Rahool. Potete tuttavia liberarvi di quest'ultimi dal vostro inventario, come avete sempre fatto.