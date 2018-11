Destiny 2 Guida: come salire di Potere fino al 600, Sfide e Soft-Cap nel dettaglio

Giorno Gaming ha pubblicato una nuova video guida di Destiny 2: I Rinnegati, spiegandoci come salire di Potere fino al livello 600. Con l'occasione possiamo dare uno sguardo più approfondito alle Sfide e al funzionamento del Soft-Cap.

Dopo averci spiegato come funzionano e in cosa differiscono il livello di Esperienza e il livello di Potere in Destiny 2: I Rinnegati, Giorno Gaming ha pubblicato una versione aggiornata delle Video Guida dedicata al sistema di progressione del gioco, analizzando più in dettaglio il funzionamento delle Sfide e del Soft-Cap.

Il nuovo filmato, proposto in cima alla notizia, fornisce diversi suggerimenti su come raggiungere il livello 600 di Potere, l'attuale Level-Cap imposto da Bungie con la nuova espansione dell'Anno 2. Ricordiamo che livello di Potere indica effettivamente la potenza del nostro Guardiano: questo valore viene calcolato come la media dei livelli di Potere dei nostri pezzi di equipaggiamento e delle nostre armi.

Per aumentarlo, dunque, sarà necessario ottenere armi e armature sempre migliori, portando a termine le attività di Endgame proposte nel gioco. Arrivare al livello 600 sarà tutt'altro che semplice, ma grazie alla nuova video guida di Giorno Gaming potete ottenere qualche consiglio utile per facilitarvi la vita.

Se avete iniziato da poco a giocare con il world shared shooter di Bungie, non dimenticate di consultare la nostra Guida per i nuovi giocatori di Destiny 2.