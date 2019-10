Destiny 2: Guida completa al Raid Giardino della Salvezza

L'arrivo di Destiny 2 Shadowkeep ha subito riacceso gli entusiasmi dei fan del gioco, che si erano un po' sopiti nel corso del tempo. La mossa di Bungie di rendere il titolo un free-to-play e il nuovo corposo aggiornamento, hanno ridato linfa vitale a un prodotto che resta ancora validissimo.

Destiny 2 è così tornato ad avere picchi di utenti connessi contemporaneamente che probabilmente non si erano mai visti prima, tutti pronti a tentare il nuovo raid introdotto con l'update, il famoso Giardino della Salvezza, inaugurato il 5 Ottobre.

Il primo clan a completare il raid è stato il Clan Ascend, che ci ha impiegato un totale di sei ore, ma sono in tantissimi a provarci anche adesso, per cui siamo sicuri che troverete utile questa video guida. Nel filmato infatti, che trovate come di consueto in cima alla news, Giorno Gaming vi spiega direttamente dal suo canale come completare passo dopo passo il Raid, fino al Boss Finale.

Se aveste bisogno di ulteriore aiuto col gioco, prima di tuffarvi nel difficile raid, potete consultare la nostra guida per iniziare a giocare a Destiny 2 Ombre Dal Profondo.

Per approfondire sul gioco invece, leggete il nostro racconto delle prime ore passate su Destiny 2 Shadowkeep in attesa della recensione di Everyeye.it.