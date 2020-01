Destiny 2: guida alla quest esotica del Bastione, nuovo fucile a fusione

Se non avete completato il puzzle dei Corridoi del Tempo nel corso della scorsa settimana, sappiate che è ora possibile portare a termine la nuova quest esotica della Stagione dell'Alba di Destiny 2: Ombre dal Profondo senza dover necessariamente seguire gli intricati passaggi per giungere alla fine del labirinto.

Con l'ultimo reset settimanale, che ha anche apportato alcune modifiche all'Impresa dello Stendardo di Ferro, i giocatori potranno dare il via alla quest esotica del Bastione e sbloccarla in pochi e semplici passi. Requisito fondamentale per poter iniziare l'Impresa è l'aver acquistato il Season Pass della Stagione dell'Alba e completato nella sua interezza la quest principale con protagonista Saint-14. Se rispettate i requisiti di cui sopra, allora potete dirigervi all'Hangar della Torre, dove potrete parlare con il leggendario Titano e accettare la quest esotica.

A questo punto inizia per voi il breve percorso che vi porterà ad ottenere il nuovo fucile esotico e, in maniera simile a quanto visto con Rovina del Diavolo, si tratta di una quest molto semplice da portare a termine.

Ecco di seguito tutti gli step:

Parole, parole, parole

La prima fase dell'Impresa consiste nell'eliminare cinque Capitani o Servitori sulla Riva Contorta. Potete tranquillamente fare tutto senza mai muovervi dall'area chiamata Approdo dei Ladri e, per semplificarvi la vita, potete sfruttare la presenza di capitani e servitori nel settore perduto Serbatoio Vuoto, ad est dell'area, proprio fuori dalla tana del Ragno.

Rissa sul retro

Per completare la seconda fase dovrete portare a termine il Settore Perduto chiamato Serbatoio Vuoto e sconfiggere il Capitano Aksinikis, un boss aggiuntivo che troverete pochi istanti prima del boss finale del dungeon.

Un forte braccio

La terza fase vi chiederà di uccidere 30 nemici ardui (quelli con l'indicatore della vita giallo o arancione), completare 10 taglie del Ragno e 8 Eventi Pubblici sulla Riva Contorta. Anche in questo caso potete approfittare dei settori perduti per accumulare le uccisioni, mentre per gli eventi pubblici vi consigliamo di attivare quelli eroici che valgono il doppio, così da velocizzare il completamento di questo step. Per quanto riguarda invece le taglie, sappiate che valgono anche quelle settimanali.

Brusco risveglio

A questo punto dovrete recarvi nel settore perduto Caverna del Cacciatore nella Gola del Tetracorno (non potrete sbagliarvi, è l'unico dell'area). Nei pressi di una cascata troverete della nebbia di colore blu, ispezionatela per proseguire nella quest.

Capo alterato

L'ultimo passaggio dell'impresa richiede l'uccisione di Profano Reysk, Luce Calante. Questo particolare nemico apparirà nell'ultima stanza della versione modificata dell'Assalto La Tana Cava, che troverete navigando sulla mappa tra le missioni disponibili.

Se avete svolto correttamente tutti i passaggi vi basterà semplicemente tornare dal vecchio Saint-14 sulla Torre per ricevere l'arma esotica.