Destiny 2, Guida per i nuovi giocatori Parte 1: Classi, Sottoclassi ed Elementi

Con l'arrivo di Destiny 2 nel PlayStation Plus, molti giocatori si sono avvicinati per la prima volta allo shooter di Bungie. In collaborazione con Giorno Gaming vi proponiamo una serie di video guide dedicate ai neofiti di Destiny 2: nella prima puntata introduciamo Classi, Sottoclassi ed Elementi.

Se avete iniziato da poco a giocare con Destiny 2 e avete poca esperienza con la serie di Bungie, allora questa Guida fa per voi. Everyeye e Giorno Gaming vogliono proporvi una serie di video introduttivi dedicati al secondo capitolo di Destiny, introducendo in modo graduale gli elementi principali del gioco.

Lo scopo è quello di accompagnare i neofiti lungo le prime ore di gioco, aiutandoli a padroneggiare le meccaniche e a prendere confidenza con le attività principali, in modo da prepararsi all'edngame e ai contenuti più complessi e impegnativi del titolo. Oggi vi proponiamo la prima puntata di questa nuova serie di video guide, iniziando a parlare delle tre Classi selezionabili (Cacciatore, Stregone, Titano), delle rispettive Sottoclassi e degli Elementi, aiutandovi a creare il vostro primo Guardiano in base allo stile di gioco che preferite.

Voi quale classe avete scelto tra Cacciatore, Titano e Stregone? Vi lasciamo alla visione della prima video guida rivolta ai nuovi giocatori di Destiny 2: la trovate in cima alla notizia.