Destiny 2, Guida per i nuovi giocatori Parte 2: livellamento Esperienza e Potere

In collaborazione con Giorno Gaming, vi proponiamo la seconda video guida di Destiny 2 dedicata ai neofiti e ai nuovi utenti del gioco Bungie. Questa volta vi spieghiamo come funzionano e in cosa differiscono il livello di Esperienza e il livello di Potere.

In Destiny 2 esistono due tipi di livellamento per il vostro Guardiano: il livello di Esperienza e il livello di Potere, entrambi di fondamentale importanza per potenziare il personaggio nel corso dell'avventura, rendendolo sempre più efficace sul campo di battaglia.

Il livello di Esperienza funziona come nei giochi di ruolo. Si parte dal livello 1 fino ad arrivare al livello 50 (l'attuale level cap di Destiny 2: I Rinnegati, introdotto con la nuova espansione), accumulando punti esperienza man mano che si completano le varie attività del gioco, incluse le missioni della storia, le pattuglie, gli Assalti e anche le singole uccisioni dei nemici. Il livello di Esperienza ci permetterà di equipaggiare pezzi di armatura e armi via via più potenti, consentendoci di aumentare anche il nostro livello di Potere.

Il livello di Potere rappresenta a tutti gli effetti la potenza del nostro Guardiano. Questo livello viene calcolato come la media dei vari livelli di Potere dei nostri pezzi di equipaggiamento e delle nostre armi. Per aumentare di livello di Potere, dunque, dovremo indossare armature e impugnare armi di un livello sempre più alto.

Nel video precedente, invece, vi abbiamo parlato di Classi, Sottoclassi ed Elementi.