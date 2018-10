Destiny 2, Guida per i nuovi giocatori Parte 3: Ricompense, Esotici e Taglie

Dopo avervi parlato delle differenze tra livellamento esperienza e potere, Giorno Gaming ha pubblicato la terza parte della Guida di Destiny 2 rivolta ai nuovi giocatori. Questa volta il video è incentrato sulle ricompense, sull'equipaggiamento esotico e sulle taglie.

Portando a termine le missioni della storia, gli eventi pubblici, gli assalti e in generale le varie attività messe a disposizione in Destiny 2, i giocatori hanno l'opportunità di ottenere nuove ricompense con cui aumentare il proprio livello di potere, equipaggiando armi e pezzi di armatura sempre migliori.

L'equipaggiamento di Destiny 2 viene classificato in diverse categorie contrassegnate da uno specifico colore che ne determina la rarità: i pezzi verdi sono comuni, quelli blu sono rari, mentre quelli viola sono Leggendari. Questi ultimi possono essere infusi per aumentare il loro livello di potere, così da aumentarne l'efficienza sul campo di battaglia.

Un ruolo speciale viene ricoperto dai pezzi di equipaggiamento esotici, contrassegnati dal colore giallo: si tratta delle armi e delle armature più rare in assoluto, caratterizzate da perk molto particolari. Ottenere un esotico non è affatto semplice, e per riuscire nell'intento sarà di grande aiuto dedicarsi alle attività di endgame più impegnative. Alcune armi esotiche come il cannone portatile Asso di Picche, inoltre, possono essere ottenute solo portando a termine la relativa quest.

La video guida riportata in cima alla notizia vi spiega anche il funzionamento delle taglie, con le quali possiamo accumulare risorse utili e ottenere nuovo armamento potente con cui aumentare il nostro livello di potere.