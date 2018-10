Destiny 2, Guida per i nuovi giocatori Parte 4: Crogiolo e Ricompense

Everyeye e Giorno Gaming presentano la quarta parte della Guida di Destiny 2 dedicata ai nuovi giocatori. Questa volta parliamo del Crogiolo, quali sono le modalità, le ricompense ottenibili e le classifiche del valore e della gloria.

Oltre a proporre numerose attività PvE, in Destiny 2 i giocatori possono competere anche tra di loro nel Crogiolo, la modalità PvP del nuovo FPS di Bungie. I Guardiani possono decidere di giocare nelle modalità a squadre, oppure di partecipare al classico deathmatch tutti contro tutti, mettendo alla prova le proprie abilità e il proprio equipaggiamento guadagnato nel corso dell'avventura.

Nel Crogiolo è possibile partecipare anche alle partite classificate, dove i giocatori avranno l'opportunità di ottenere nuove ricompense speciali nel corso della Stagione. In questa nuova video guida, riportata in cima alla notizia, Giorno Gaming vi spiega tutto quello che c'è da sapere sulle classifiche del Crogiolo, sulle modalità e sulle ricompense ottenibili, così da prepararvi al meglio per competere contro gli altri Guardiani nelle partite PvP.

Ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare anche le altre Guide di Giorno Gaming dedicate ai nuovi giocatori di Destiny 2, dedicate ai seguenti aspetti del gioco: Classi, Sottoclassi ed Elementi; Livellamento Esperienza e Potere; Ricompense, Esotici e Taglie.