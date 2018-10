Destiny 2, Guida per i nuovi giocatori Parte 5: tutte le attività Endgame

Everyeye e Giorno Gaming presentano la quinta parte della Guida di Destiny 2 rivolta ai nuovi giocatori dello shooter Bungie. In questo episodio parliamo di tutte le attività Endgame a disposizione dei Guardiani, fondamentali per aumentare il proprio livello di potere.

Come suggerisce il nome, per Endgame si intende l'insieme di tutte le attività disponibili alla "fine del gioco", vale a dire dopo aver completato la Campagna e raggiunto il livello 500 di Potere (nella seconda parte della Guida vi abbiamo spiegato le differenze tra il livellamento Esperienze e Potere). A questo punto inizia la scalata al livello 600 di Potere, il level cap fissato nella nuova espansione I Rinnegati.

Le attività di Endgame, come le Sfide giornaliere e settimanali rintracciabili sulla mappa, sono di fondamentale importanza per ottenere nuovo Armamento Potente, indispensabile per aumentare il livello di Potere del proprio Guardiano. In questo genere di attività rientrano anche il Cala la Notte settimanale e la nuova Incursione Ultimo Desiderio ambientata nella Città Sognante, il contenuto PvE più complesso e impegnativo presente nel gioco.

Per saperne di più su tutte le attività di Endgame presenti in Destiny 2, vi lasciamo con il nuovo video di Giorno Gaming riportato in cima alla notizia. Ricordiamo che nella video guida precedente abbiamo parlato del Crogiolo e delle relative ricompense.