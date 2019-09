Destiny 2: la guida per prepararsi all'arrivo di Shadowkeep

Tra pochi giorni avrà ufficialmente inizio l’Anno 3 di Destiny 2, dal momento che si stanno preparando al debutto sia la versione free to play Una Nuova Luce, sia l’attesissima espansione Ombre dal Profondo, la quale riporterà i Guardiani sul suolo lunare per combattere una nuova e spaventosa minaccia.

Per fare in modo che arriviate preparati all’uscita su tutte le novità che stanno per sconvolgere lo sparatutto Bungie abbiamo deciso di stilare una lista di consigli utili per sfruttare al meglio gli ultimi giorni della Stagione della Ricchezza.

Materiali

Si sa, i giocatori di Destiny 2 tendono ad essere dei veri e propri accattoni e accumulano un incredibile quantitativo di oggetti nel proprio deposito con la speranza che quella specifica arma possa un giorno avere un’utilità in qualche build. Se la maggior parte di armi e armature di questo tipo andrebbe eliminata per liberare un po’ di spazio, ciò che dovete invece tenervi ben stretto sono i materiali e i pegni. I primi potrebbero essere un oggetto di scambio con i prossimi NPC, mentre i secondi potrebbero servirvi ad aumentare il livello delle varie fazioni per ricevere in cambio le versione 2.0 dei vari set come quello del Crogiolo. Approfittate anche delle recenti modifiche all’inventario: grazie ad esse è ora possibile accumulare molti più materiali dei pianeti in un singolo slot e quindi è bene che andiate a raccoglierne quanti più possibile. Provate anche a scambiare qualche oggetto con il Ragno per ottenere i materiali che scarseggiano nel vostro inventario e, nei casi più disperati, potreste indossare qualche vecchia armatura ed entrare nella Forgia di Volundr per una sessione di farming.

Armature 2.0

In contemporanea con l’uscita di Destiny 2: Ombre dal Profondo tutti gli oggetti presenti nel vostro inventario verranno automaticamente potenziati e raggiungeranno il Livello Potere 750. Proprio per questa ragione vi sconsigliamo di infondere qualsiasi arma o armatura tra quelle in vostro possesso, poiché finireste semplicemente nell’utilizzare inutilmente Frammenti Leggendari, Lumen e Nuclei Ottimizzanti. Per massimizzare il numero di Frammenti Leggendari da portare con voi nell’Anno 3 vi consigliamo di smontare tutte le vostre armature esotiche per Cacciatori, Stregoni e Titani. Una volta avviato Shadowkeep vi basterà recuperare queste armature dalle collezioni per ottenerne immediatamente la loro versione 2.0.

Occhio alle attività de I Rinnegati

Bungie ha annunciato che con il debutto di Destiny 2: Ombre dal Profondo e il passaggio a Steam non sarà possibile accedere ai contenuti de I Rinnegati per un periodo limitato di tempo. Dal momento che non potrete quindi partecipare alle attività dell’Anno 2, non possiamo che consigliarvi di fare tutto ciò che avete rimandato fino ad oggi. Che si tratti di completare la quest principale per vendicare Cayde-6 o una forgia per provare un’ultima volta a trovare uno Jotunn, fatelo il prima possibile.

Sempre parlando de I Rinnegati e delle sue attività, sbloccate al più presto la terza Super di ogni sottoclasse nel caso in cui non lo abbiate già fatto. Attualmente non si hanno informazioni precise su come e quando i giocatori che inizieranno a giocare dalla prossima settimana potranno ottenere le mosse speciali introdotte con la prima grande espansione del gioco ed è meglio recuperare prima che sia troppo tardi. Con l’uscita di Ombre dal Profondo rischierete anche che attività come il Pozzo Cieco si svuotino ulteriormente, rendendo il ritrovamento dei Semi di Luce ancor più frustrante.

Armi del Pinnacolo

Le armi del Pinnacolo sono tra le più gettonate al momento in Destiny 2 e, nonostante ottenere bocche da fuoco come l’Asceta e la Vetta richiedano grossi sforzi, non sappiamo come le loro quest possano cambiare nell’Anno 3 e, soprattutto, se resteranno attive. Se siete quindi nelle fasi avanzate di una di queste Imprese vi consigliamo di fare un ultimo sforzo per sbloccare una di queste speciali armi leggendarie. Non si sa mai che con uno dei prossimi ritocchi al bilanciamento delle armi queste possano diventare delle vere e proprie furie (come se già non lo fossero).

Potreste inoltre approfittare di questi giorni di Infamia Doppia per un ultimo reset del livello d’Azzardo, utile ad ottenere la mitragliatrice leggera Delirium e il titolo Dredgen.

Mod per le armi

Sebbene i grossi cambiamenti in arrivo con Destiny 2: Ombre dal Profondo riguardino principalmente le armature, non mancheranno alcune modifiche al sistema di personalizzazione delle armi, le cui mod non saranno più degli oggetti consumabili. A questo proposito dovrete assicurarvi di arrivare al prossimo martedì con almeno una mod di ogni tipo nel vostro inventario, poiché tutte quelle in vostro possesso diverranno automaticamente mod permanenti che potrete applicare alle vostre armi.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di smontare tutte le mod in eccesso per recuperare qualche Componente per la Modifica da spendere da Ada-1. Le mod dell’Armeria Nera come la Specifica Furia o la Specifica Libellula potrebbero sempre tornarvi utili ed è meglio procurarsene almeno una prima che tutto cambi. Dopotutto non sappiamo ancora come funzionerà lo sblocco di ulteriori mod e tale processo potrebbe essere più complicato di quanto possiamo immaginare.

Taglie

Nonostante le attività legate alle ricompense potenti stiano per subire delle modifiche con l’arrivo di Destiny 2: Ombre dal Profondo, completare quante più taglie possibile e conservale nella propria schermata degli incarichi potrebbe essere una buona idea. A meno che Bungie non decida di fare in modo che gli utenti non possano completare tali incarichi nella Stagione dell’Intramontabile, conservando un bel po’ di taglie “standard”, ovvero quelle che non vi garantiscono engrammi potenti, potreste avere una discreta riserva di punti esperienza utili a salire nel Pass Stagionale o a potenziare l’Artefatto. Insomma, se proprio non sapete cos’altro fare nel gioco è meglio fare un giro tra i vari NPC e completare le taglie più semplici.

Polvere Luminosa

Con Destiny 2: Ombre dal Profondo arriveranno anche delle profonde modifiche all’Eververse e alle modalità attraverso le quali aggiungere Polvere Luminosa al proprio inventario. Dal momento che dal 1 ottobre 2019 gli oggetti estetici smontati non vi ricompenseranno più con Polvere Luminosa e il recupero di tali accessori dalle collezioni non richiederà di spendere preziose unità della valuta, non possiamo che consigliarvi di distruggere tutto ciò che è presente nel vostro inventario (Shader, Navicelle, Involucri di Spettro, set dell’Eververse, Astori e tanto altro) per accumulare un bel po’ di Polvere Luminosa extra. Se avete bisogno di qualche dritta extra al riguardo potete sempre dare un’occhiata alla nostra guida su come accumulare Polvere Luminosa in Destiny 2.

Se inoltre vi avanza qualche Nota dell'Everversum, vi consigliamo di completare quante più volte vi è possibile la taglia settimanale di Tess Everis intitolata Doveri da Guardiani. Questo semplice obiettivo chiede al giocatore di eliminare 150 nemici di qualsiasi tipo per poi ricompensarlo con 70 unità di Polvere Luminosa e può essere ripetuto un numero di volte illimitato, a patto di avere abbastanza note per continuare ad acquistare la taglia.